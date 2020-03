"Sono uscito per imbottigliare il vino": le scuse più assurde dei 'furbetti' per violare il decreto

Fioccano le denunce per chi continua a non rispettare le misure del Governo per contrastrare il Coronavirus, da Nord a Sud.

Come riporta l'Eco di Bergamo nel weekend i carabinieri hanno effettuato 360 controlli denunciando 22 persone per inosservanza dei provvedimenti amministrativi (art. 650 del codice penale). Tra queste anche la padrona del cane sorpresa a San Pellegrino, mentre era intenta a portare a spasso l'amico a quattro zampe. La donna è però residente un po' fuori mano, a Bergamo. per giustificare un giretto col cagnolino. La stessa sorte è toccata a una ragazza di 18 anni, di Pradalunga.

I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Piazza Dante, impegnati nell'attività di controllo del rispetto delle misure previste per il contenimento della diffusione del virus, hanno sorpreso cinque pregiudicati, di età compresa tra 25 e 29 anni, intenti a condividere una canna. Lo riporta la Sicilia secondo cui oltre alla denuncia per la violazione dell'art. 650, i cinque sono stati segnalati alla Prefettura per l'uso personale di sostanze stupefacenti.

Nel Modenese, i militari hanno bloccato un uomo che voleva andare a imbottigliare il vino.

A Roma dieci persone tra docenti e dirigenti sono stati denunciati per aver organizzato una festa, con musica e barbecue, nel cortile di una scuola internazionale alla periferia. L'allarme è scattato domenica pomeriggio con molte chiamate ai carabinieri che segnalavano fumo, musica e schiamazzi provenire dal cortile di una scuola internazionale della zona. All'interno del cortile i militari hanno trovato 17 persone tra dirigenti e insegnanti con i figli che stavano facendo un barbecue: 10 i denunciati.