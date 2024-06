Le novità di Rai Kids

redazione Modifica articolo

1 Giugno 2024 - 13.43 Culture

Durante il festival Cartoons on the Bay a Pescara, il direttore Luca Milano ha sottolineato il ruolo predominante di Rai come editore di contenuti per bambini e ragazzi in Italia, con una cinquantina di progetti in varie fasi di sviluppo ogni anno. Alcuni dei progetti più attesi includono:

Spin: Una serie sulla breakdance che debutterà a breve, realizzata in collaborazione con Good Karma di Milano e supportata dal CONI e dalla Federazione Danza Sportiva. La serie include attori che hanno seguito corsi specifici e breakdancer professionisti, come la campionessa italiana Antilai Sandrini. La Tempesta: Uno speciale di animazione prodotto da BeQ, diretto dalla giovane regista Angela Conigliaro. La storia è ambientata su un’isola nel secolo scorso e affronta temi come la pace, la violenza e l’odio. Gormiti – The New Era: Una nuova serie live action prodotta da Rainbow con Preziosi, ambientata nelle grotte di Frasassi nelle Marche. La serie promette effetti speciali spettacolari e un’avventura emozionante, simile a come la Reggia di Caserta fu utilizzata per “Guerre Stellari”. The Black Diamond Race: Una co-produzione con la tv spagnola, ambientata negli anni ’20 e incentrata su una gara automobilistica con un mistero legato a un diamante nero. The 3 Musketeers: Una versione femminile dei moschettieri, co-prodotta con la tv pubblica francese e Palomar.

Rai Kids continua a sostenere la produzione italiana di cartoni animati e live action, coinvolgendo giovani talenti e mantenendo una forte leadership negli ascolti, con il 90% delle visualizzazioni su RaiPlay dedicate a programmi Rai.