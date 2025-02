Rai: ecco i nuovi show di punta della primavera

redazione Modifica articolo

19 Febbraio 2025

Archiviata la parentesi del Festival di Sanremo e si apre quella dei nuovi show primaverili: “The Voice Senior” con Antonella Clerici, “Ne Vedremo delle belle” con Carlo Conti e “Obbligo o Verità” con Alessia Marcuzzi sono alcune tra le proposte Rai più attese nei prossimi mesi.

Sanremo si chiude «con straordinari risultati, al di là di ogni attesa» commenta il direttore dell’Intrattenimento di Prime Time Marcello Ciannamea, ma la chiusura è turbolenta: il Tar della Liguria dichiara illegittimo l’affidamento diretto del Festival alla Rai e chiede venga messo a gara. È stato presentato ricorso da parte dell’azienda, ma nel frattempo si valuta una «proposta autonoma di accordo al Comune di Sanremo, con una ridefinizione dei parametri economici». Attualmente è previsto un accordo da 5 milioni l’anno, ma «se sarà bandita la gara, parteciperemo con tutta la nostra forza», aggiunge Ciannamea in una conversazione con l’ANSA.

Per il 2026 la conduzione di Carlo Conti non è messa in discussione, ma i meccanismi di voto sì. Incerte anche le date della 76esima edizione del Festival per evitare che si sovrapponga con le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, prevista dal 6 al 22 marzo. Nel frattempo su Rai 1 torneranno alcuni dei protagonisti del Festival: si parte il 21 febbraio con Antonella Clerici a “The Voice Senior”, il sabato due speciali dell’“Eredità” con Marco Liorni e dal 22 marzo Carlo Conti con “Ne vedremo delle belle”, pronto a scontrarsi con Amici di Maria De Filippi su Canale 5.

Su Rai 2, invece, il 24 marzo va in onda “Obbligo o Verità” con Alessia Marcuzzi, uno show che Ciannamea spiega essere «ispirato al format francese di Tf1 Action ou verité che mostra il lato più inaspettato delle celebrity, in un mix tra talk show, giochi, interviste e ironia». Non è l’unica novità di questa stagione: dal 28 aprile ogni lunedì andrà in onda con Gigi e Ross “Gregoraci Audition”, il «primo no talent italiano, in cui i conduttori saranno anche i giudici che provineranno i candidati, comici, musicisti e maghi».

Proseguendo, su Rai 3 dal 10 marzo arriva “Finché la barca va”, il «nuovo access – spiega Ciannamea – con Chiambretti girato, quasi in diretta differita, su un barcone sul Tevere: Piero imbarcherà ogni sera un ospite per una sorta di faccia a faccia, tra stretta attualità e divertimento, mettendo in gioco tutta la sua originalità» Dopo il ritorno di “Stasera c’è Cattelan” in seconda serata, le conclusioni sono affidate a “Festivallo” con Nino Frassica, che «farà il verso, a modo suo, alle canzoni di Sanremo» conclude il direttore dell’Intrattenimento Prime Time.