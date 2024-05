"Propaganda live", alle 21.15 su La7: ospiti e anticipazioni della puntata di venerdì 31 maggio 2024

globalist Modifica articolo

31 Maggio 2024 - 11.30

ATF

“Propaganda live”, alle 21.15 su La7 torna una nuova puntata del programma condotto da Diego Bianchi. Una settimana ricca di notizie che verranno commentate in studio dal premio strega Sandro Veronesi.

I prossimi 8 e 9 giugno, in occasione delle elezioni amministrative, i cittadini di San Luca, in provincia di Reggio Calabria, non andranno a votare per eleggere sindaco e consiglio comunale perché non si è candidato nessuno. Il comune verrà commissariato. Nel suo nuovo reportage, Diego Bianchi è tornato nella cittadina calabrese per intervistare il sindaco uscente e cercare di capire le ragioni per cui nessuno vuole fare politica a San Luca. Ha inoltre documentato le celebrazioni a Montecitorio per i 100 anni dalla morte di Giacomo Matteotti.

Nel corso della serata, spazio ai monologhi con Gioele Dix, per la prima volta a Propaganda Live, mentre per la musica sarà ospite la band indie rock Italo giapponese dei Blonde Redhead. In studio anche gli ospiti fissi Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Spazio come sempre anche alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.