"Belve", alle 21.30 su Rai 2 l'ultima puntata della stagione: ospiti e anticipazioni di martedì 30 aprile 2024

30 Aprile 2024 - 10.36

ATF

Sono Francesca Pascale, Mara Maionchi e Piero Chiambretti gli ospiti della quinta puntata di “Belve”, il programma cult di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda martedì 23 aprile in prima serata.

Quella di stasera è l’ultima puntata della stagione per Francesca Fagnani e gli iconici faccia a faccia nei quali la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese.

Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Per l’occasione torna a Belve, questa volta ospite dello “spazio canoro”, Arisa, per un omaggio speciale. Infine, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata e della stagione, diventato negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico.

“Belve” è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani, scritto con Gabriele Paglino e Antonio Pascale. Regia di Mauro Stancati.