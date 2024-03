"Tango", alle 23.50 su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata di lunedì 18 marzo 2024

globalist Modifica articolo

18 Marzo 2024 - 18.33

ATF

Saranno le pensione il tema del talk di “Tango” – condotto da Luisella Costamagna e in onda lunedì 18 marzo alle 23.50 su Rai 2 – una vera e propria cartina al tornasole di un’Italia sempre più divisa in ricchi e poveri, tra chi può permettersi residenze per anziani di lusso e chi invece non riesce neanche a procurarsi da mangiare.

Ne discuteranno il sottosegretario al Lavoro della Lega Claudio Durigon, il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri, il giornalista e saggista Sergio Rizzo e il condirettore di “Libero” Pietro Senaldi. L’intervista al tavolo delle cloche sarà invece con la leader di +Europa Emma Bonino. Infine, sul divano, Luisella Costamagna incontrerà l’attrice Marina Suma.

Per la pillola di scienza, il direttore de “Le Scienze” e “National Geographic Italia” Marco Cattaneo parlerà degli alieni: secondo alcuni studiosi sarebbero già tra noi. E, come sempre, ci saranno i suggerimenti del prof. Raffaele Morelli per affrontare la realtà, il “Teatro della Politica” di Francesco Pannofino e le incursioni di Saverio Raimondo.