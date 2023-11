Pino Insegno 'rimosso' da "L'Eredità" per il flop de "Il Mercante in Fiera", l'agente protesta: "Vogliamo Affari Tuoi"

globalist Modifica articolo

10 Novembre 2023 - 12.28

TeleMeloni è un fallimento, la nuova Rai guidata dalla destra colleziona ascolti flop, soprattutto in quei programmi in cui si ha la sensazione che la presenza politica sia più pressante. E’ il caso di Pino Insegno e del suo disastroso “Il Mercante in Fiera”, che con il 2% di share di media è tra i peggiori programmi del servizio pubblico. Per questo, non gli verrà più affidata la conduzione de “L’Eredità”. A deciderlo è stata la casa di produzione Banijay, una scelta che ha scatenato la reazione dell’agente dell’attore e doppiatore. All’Adnkronos, Diego Righini ha tuonato.

«Il contratto di Pino Insegno è blindato e riguarda la conduzione de `Il Mercante in Fiera´ e `L’Eredità´ o un programma similare. Quindi se gli propongono la conduzione di `Affari Tuoi´ va benissimo, ma se lo lasciano in panchina, ancorché pagato, allora ci muoveremo diversamente».

«Ancora non ci è stato comunicato niente, né da Banijay né dalla Rai e Pino ha già iniziato a lavorare al programma. Spero che l’incontro con Mellone sia chiarificatore anche sul versante dell’alternativa che ci offrono. Ripeto: se tolgono a Pino `L’Eredità´ per affidargli `Affari Tuoi´ va benissimo, ma non accetteremo che resti in panchina anche se pagato», conclude.