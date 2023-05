Gasparri sull'addio di Fazio alla Rai: "Ma quale epurazione, cerca solo nuovi guadagni"

globalist Modifica articolo

15 Maggio 2023 - 11.27

L’occupazione della Rai da parte del governo Meloni prosegue indisturbato. Dopo l’addio di Carlo Fuortes e la nomina di Roberto Sergio come nuovo Ad, la destra ha iniziato a eliminare dai palinsesti conduttori e conduttrici ritenuti distanti dalla narrazione della destra. Ma Maurizio Gasparri, componente della commissione di Vigilanza, minimizza. Ovviamente.

«Leggo sui giornali cronache fantasiose sui destini di Fazio. È lui che ha deciso di andare altrove per continuare, legittimamente, a incrementare i suoi fantastici guadagni. Riempito di miliardi di lire quando entrò e uscì senza dover far nulla, salvo che passare all’incasso, da La7 è stato ricoperto d’oro dalla Rai. Che ha speso centinaia di milioni tra ingaggi a lui e costi della trasmissione per anni e anni. Leggo articoli lamentosi da parte di suoi gettonatissimi e strapagati collaboratori. Era prevedibile. Se distribuisci risorse ottieni riconoscenza. Nessuna epurazione. Soltanto una sua scelta di inseguire evidentemente altri e, probabilmente, maggiori guadagni insieme a tutta la compagnia di giro. L’Italia sopravviverà».

«Ma siccome, come ho già osservato, pare che nessuno sia all’altezza di cotanto genio, ribadisco che Rai3, la domenica sera, potrebbe, nei prossimi mesi, trasmettere un’immagine fissa per due o tre ore al posto dell’insostituibile Fazio. A leggere certi giornali sembra che l’Italia abbia subito chissà quale tragedia. Sopravviveremo. Ma soprattutto sopravviverà Fazio, il cui stato patrimoniale ho letto oggi sui giornali, con un pizzico di invidia».

«Da Parigi alla Liguria ad altri luoghi, le sue proprietà, legittimamente conquistate con il suo lavoro strapagato, sono un po’ come quel famoso impero sul quale non tramontava mai il sole. Buon lavoro Fazio e soprattutto buoni guadagni. Noi stiamo qui, pronti a usare il telecomando per seguire ancora le imparziali ed equilibratissime cronache di Fazio. E si porti anche il colbacco nella nuova destinazione televisiva. Dopo l’estate verrà l’inverno e con i primi freddi sarà sempre utile».