Nicole Daza: chi è la moglie di Marcell Jacobs ospite a Ballando con le stelle 2022

26 Novembre 2022 - 19.11

Campione del mondo il marito e lei finita sotto i riflettori: Nicole Daza, la moglie di Marcell Jacobs, sarà ospite – con il marito, campione olimpico – a Ballando con le stelle 2022.

Nicole è nata in Ecuador il 17 settembre 1993. Ma dopo pochi anni si è trasferita con la famiglia a Novi Ligure. Ha incontrato l’attuale marito Marcel Jacobs nel 2018 a Milano in una serata in discoteca. Da lì è la storia d’amore tra i due con Nicole che decise di trasferirsi a Roma dove Marcel si allena: nel 2019 nasce il figlio Anthony, mentre nel 2020 è nata la piccola Meghan. Il 17 settembre 2022 il matrimonio con il campione.

Nicole Daza, si definisce come una “fashion-girl” con la passione dei tatuaggi. Ha raccontato: “Con il tempo ho imparato quanto sia importante prendersi cura del proprio corpo per sentirsi bene con se stessi”.

Uno dei suoi piatti preferiti sono le ceviche, ricetta a base di pesce e frutti di mare marinati nel limone, piatto tipico proprio di alcuni paesi dell’America Latina.