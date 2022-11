"Il Collegio 7", questa sera alle 21.20 su Rai 2: le anticipazioni della puntata odierna

globalist Modifica articolo

22 Novembre 2022 - 16.25

“Il Collegio 7”, questa sera alle 21.20 su Rai 2 una nuova puntata dell’atteso docu-reality che riporta gli studenti negli anni ’50. Cosa deciderà il Preside in merito al grave gesto di insubordinazione di Angius? Si apre con un verdetto importante la giornata al “Il Collegio”, il programma realizzato in collaborazione con Banijay Italia.

Molti compagni, e naturalmente Rennis – il suo “fidanzato” – temono di perderla. Ma l’unione fa la forza e la classe potrà cercare di aiutarla. Una visita all’abbazia di Montecassino e lo studio della Regola benedettina saranno occasione per dimostrare la compattezza del gruppo. Non tutti però sentono questo spirito di appartenenza.

Fra una lezione su Edith Piaf, la proiezione di un film di uno dei comici più in voga, Totò, e la mostra nello spazio autogestito, i collegiali del 1958 si troveranno ad affrontare non solo le regole del collegio, ma anche chi non rispetta le regole del gruppo. Mentre su tutti ormai incombono gli esami finali.