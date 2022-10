Canale 5: Costanzo ripropone l'intervista a Giorgia Meloni

globalist Modifica articolo

29 Ottobre 2022 - 17.03

Sarà una puntata speciale de “L’Intervista” quella in onda in seconda serata domani, domenica 30 ottobre, su Canale 5. Maurizio Costanzo riproporrà l’intervista fatta con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni realizzata nel giugno 2020. Alcuni stralci del Premier Giorgia Meloni nell’incontro one to one con il giornalista Maurizio Costanzo.

Meloni: «Checche’ ne dicano i giornali, io Salvini e Berlusconi siamo affetti stabili». Meloni: «Cosa voglio fare da grande? Il mio sogno più grande è fare Radio, forse non ho una voce radiofonica, è così romanesca, ma io la radio la adoro».

Meloni: «Io non mi sono mai fatta uno spinello, non ho mai provato la droga per anticonformismo. Secondo me se sei alternativo non ti fumi le canne, visto che lo fanno tutti». Meloni: «Un fratellino per Ginevra? Mi piacerebbe molto ma i bambini li manda Gesù». Meloni: «Tra un anno vorrei essere al Governo e rimanerci almeno 5 anni»