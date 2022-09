"Sotto il segno del pericolo", alle 21.20 il thriller del 1994 con Harrison Ford: la trama del film

globalist

24 Settembre 2022 - 18.17

“Sotto il segno del pericolo”, questa sera alle 21.20 il thriller del 1994 con Harrison Ford nel ruolo del vicedirettore della Cia. Ecco la trama del film.

Quando il suo mentore, l’Ammiraglio James Greer, si ammala gravemente, Jack Ryan viene assegnato alla carica di Vice Direttore dell’Intelligence della CIA. Il suo primo incarico: indagare sull’assassinio di un amico del Presidente, un importante uomo d’affari americano con segreti legami con i cartelli della droga colombiani. All’insaputa di Ryan, la CIA ha già inviato un suo agente operativo per guidare una forza paramilitare contro i signori della droga colombiani. Intrappolato tra due fuochi, Ryan prende le redini della situazione, mettendo a repentaglio la sua carriera e la sua vita per l’unica causa in cui ancora crede: la verità.