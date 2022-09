"Cinquanta sfumature di nero", questa sera alle 21.20 su Italia 1: ecco la trama del sequel

globalist

13 Settembre 2022 - 15.05

“Cinquanta sfumature di nero”, questa sera alle 21.20 su Italia 1. Il fortunato sequel di “Cinquanta sfumature di grigio”, tratti dai romanzi di E.L. James. Ecco la trama del film.

Anastasia Steele ha detto basta a Christian Grey. Lo ama, ma non sarà mai la sua sottomessa. Il secondo capitolo riprende esattamente là dove ci aveva lasciato il primo, con i due innamorati che si separano, per volere di lei. Grey è talmente addolorato che non vuole rinunciare ad Anastasia, piuttosto è disposto a rivedere il contratto, a dimenticare le regole, a non imporle nulla che lei non voglia fare, pur di averla al suo fianco. Cade così, a due minuti dall’inizio dal film, il presupposto scandaloso che regge da anni i discorsi attorno ai romanzi e al loro adattamento.