"Benvenuti al Nord", questa sera alle 21.40 su Canale 5: ecco la trama del sequel

globalist

13 Settembre 2022 - 15.02

Preroll

“Benvenuti al Nord”, questa sera alle 21.40 su Canale 5 il sequel della fortunata serie di film con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Ecco la trama del film.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Alberto Colombo, brianzolo impiegato alle poste, ha finalmente ottenuto la promozione e il trasferimento a Milano. Il Sud, in cui è stato benvenuto e benvoluto, sembra adesso un ricordo lontano che Mattia, indolente compagno meridionale, risveglia col suo arrivo improvviso. Perché la relazione con la bella Maria sta naufragando a causa della sua immaturità e di un mutuo procrastinato. Deciso a dimostrare alla consorte di essere un uomo responsabile, Mattia si lascia contagiare dall’operosità milanese finendo per fare brunch e carriera sotto la Madunina. Alberto intanto, promosso direttore e occupato full time, trascura la moglie che finirà per lasciarlo. Sedotti e abbandonati si rimboccheranno le maniche e proveranno a riprendersi la famiglia e una vita migliore in un’Italia senza confini e campanilismi.