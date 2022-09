"50 sfumature di grigio", questa sera alle 21.20 il caso cinematografico degli ultimi anni: la trama del film

globalist

12 Settembre 2022

“50 sfumature di grigio”, questa sera alle 21.20 su Italia 1 il film tratto dalla serie di best seller di E.L. James che ha venduto oltre 120milioni di libri in tutto il mondo. Ecco la trama del film.

Anastasia Steele, una studentessa in letteratura inglese prossima alla laurea, per sostituire un’amica influenzata va ad intervistare Christian Grey, giovane e ricco amministratore delegato della Grey Enterprises Holdings Inc. e se ne innamora, ricambiata, a prima vista. L’uomo mette però in breve tempo le cose in chiaro: la sua è una personalità dominante e il rapporto dovrà sottostare a precisi patti, con Anastasia che deve accettare di essere oggetto di atti di sadismo.