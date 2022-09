"Quarto Grado", questa sera alle 21.25 su Rete 4: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist

9 Settembre 2022

“Quarto Grado”, questa sera alle 21.25 su Rete 4. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, e la squadra del programma in onda sulla rete di Sebastiano Lombardi, riprendono a indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono la verità.

Al centro dell’approfondimento settimanale a cura di Siria Magri la scomparsa di Angela Celentano con una nuova pista che porta in Sudamerica e il caso di Lili Resinovich che si sarebbe suicidata pochi giorni prima il ritrovamento del suo corpo privo di vita.

E a “Quarto Grado” non mancheranno gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini.

Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” ai suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.