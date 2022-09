"Propaganda Live", questa sera alle 21.10 su La7: ospiti e le anticipazioni della puntata

globalist

9 Settembre 2022 - 14.49

Preroll

“Propaganda Live” è pronta per ripartire con una nuova stagione, questa sera su La7 in prime time alle 21.10. Una prima puntata ricca di temi, ospiti e tanta musica, con Francesca Mannocchi che – con altre straordinarie immagini – è tornata in Ucraina per raccontarci le vite stravolte della guerra iniziata il 24 febbraio In Donbass, sulla linea de fronte, ha incontrato ancora i protagonisti dei racconti dei primi mesi di conflitto: come è cambiata la loro vita, cosa significa oggi a otto mesi dall’invasione la parola presente, ma soprattutto la parola futuro.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nel corso della serata tanta musica con I Neri per caso, il rapper ucraino Slava che con il suo brano affronta con ironia il tema dell’identità delle seconde generazioni Inoltre, gradita guest dell’orchestra di Propaganda sarà Marina Rei. Il primo reportage della nuova stagione di Diego Bianchi ripercorre invece questa frenetica estate, raccontando la caduta del Governo Draghi e l’annuncio delle imminenti elezioni.