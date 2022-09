"Benvenuti al Sud", questa sera alle 21.35 su Canale 5: la trama del film campione d'incassi

globalist

9 Settembre 2022 - 14.40

“Benvenuti al Sud”, questa sera alle 21.35 su Canale 5 il film record di incassi con Claudio Bisio, per la regia di Luca Miniero. Ecco la trama del film.

Alberto è un mite responsabile delle poste della bassa Brianza a un passo dal tanto sospirato trasferimento nel centro di Milano. Quando gli comunicano che la promessa rilocazione gli è stata revocata per dare precedenza a un collega disabile, Alberto, per non deludere le speranze della moglie e del figlio, decide di fingersi a sua volta disabile. Durante la visita di controllo, commette però un’imprudenza e, come punizione, gli viene imposto un trasferimento in Campania, in un piccolo paese del Cilento.

Per un lombardo abitudinario e pieno di preconcetti sul Sud Italia come lui, la prospettiva di vivere almeno due anni in quei luoghi rappresenta un incubo, cui si prepara con un nuovo guardaroba di vestiti leggeri e giubbotto antiproiettile.