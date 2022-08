"Cavalli di Battaglia" di Gigi Proietti in onda stasera alle 21.30 su Rai 1: gli ospiti della puntata

globalist

26 Agosto 2022 - 12.12

Preroll

Torna stasera la terza puntata di “Cavalli si Battaglia”, lo show di Gigi Proietti del 2017. Si tratta di un ricordo estivo per il grande artista, maestro del teatro e della comicità. Andrà in onda alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo spettacolo in cui Gigi Proietti ripropose alcuni dei suoi sketch più famosi e divertenti in compagnia di diversi ospiti, venne realizzato dal Teatro Verdi di Montecatini Terme. Il programma era scritto da Proietti e realizzato in collaborazione con la “Tre Tredici Trentatre Srl”, con Federico Andreotti, Matteo Catalano, Stefano Disegni, Stefano Sarcinelli, Loredana Scaramella e Federico Andreotti.

Middle placement Mobile

Gli ospiti di stasera 26 agosto – Diversi gli ospiti della seconda puntata di Cavalli di Battaglia del 28 gennaio 2017 e riproposta stasera venerdì 26 agosto 2022 su Rai 1. Gli ospiti sono Paolo Bonolis, Antonello Venditti, Nino Frassica, Fabrizio Frizzi insieme alle “professoresse” de L’eredità, Serena Autieri, Gabriele Cirilli e Federico Zampaglione dei Tiromancino.

Dynamic 1

Fanno parte del cast fisso dello spettacolo Carlotta e Susanna Proietti, Marco Marzocca, Marco Simeoli e Claudio Pallottini, che erano parte della compagnia teatrale Cavalli di Battaglia. Inoltre c’era il corpo di ballo e l’orchestra diretta dal maestro Mario Vicari.

Il ricordo di Gigi Proietti – Il grande maestro Gigi Proietti è morto il 2 novembre 2020, proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni. E la giornata di celebrazioni per il compleanno, divenne una giornata di lutto. Nel corso della sua lunga carriera Gigi Proietti ha recitato in diversi film, aperto una scuola di teatro molto conosciuta e importante per i comici e gli attori italiani. Una carriera partita con il famoso spettacolo “A Me gli occhi please”, in cui da solo sul palco con un baule, dava vita a diversi personaggi entrati nella storia. Sketch e personaggi che in parte saranno presenti anche in Cavalli di battaglia.