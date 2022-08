"Cavalli di Battaglia" di Gigi Proietti questa sera alle 21.25 su Rai 1

globalist

12 Agosto 2022 - 14.36

Ritorna su Rai 1 “Cavalli di Battaglia”, lo show andato in scena nel 2017 dal prestigioso Teatro Verdi di Montecatini Terme e che ha visto Gigi Proietti ritornare in pompa magna sul piccolo schermo. Lo spettacolo andrà in onda dalle 21.25 e in streaming su RaiPlay.

Si tratta di uno show che ha visto il celeberrimo comico e attore romano esibirsi nei propri “cavalli di battaglia”, confrontarsi con repertori inediti legati alla contemporaneità e dettando con tanti amici e colleghi del mondo dello spettacolo della televisione, del cinema e della musica. Nella puntata di stasera gli ospiti sono Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Corrado Guzzanti, Claudia Gerini, Teo Teocoli, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli nonché il premio Oscar Nicola Piovani e la Compagnia Teatrale di “Cavalli di Battaglia” composta da Carlotta e Susanna Proietti, Marco Simeoli e Claudio Pallottini, insieme al corpo di ballo e all’orchestra diretta dal maestro Mario Vicari, completano il cast.

Cavalli di Battaglia è un programma di e con Gigi Proietti realizzato in collaborazione con la “Tre Tredici Trentatre Srl”, scritto con Federico Andreotti, Matteo Catalano, Stefano Disegni, Stefano Sarcinelli, Loredana Scaramella e Federico Andreotti. Le scene sono di Marco Calzavara, le luci di Fabio Brera, Capo Progetto Rai Cristiano D’Agostini, la regia teatrale è di Gigi Proietti.