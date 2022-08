"Cavalli di Battaglia" di Gigi Proietti in onda stasera alle 21.30 su Rai 1: ospiti e anticipazioni

globalist

19 Agosto 2022 - 14.47

Preroll

Torna in onda stasera la replica della seconda puntata di “Cavalli di Battaglia”, lo show che vede Gigi Proietti esibirsi nei suoi sketch più iconici. Andrà in onda alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La ricca tournée ha visto il poliedrico attore esibirsi nei propri “cavalli di battaglia”, confrontarsi con repertori inediti legati alla contemporaneità. Gigi Proietti ha duettato con tanti amici e colleghi del mondo dello spettacolo della televisione, del cinema e della musica che a loro volta si sono esibiti insieme a lui nei loro “cavalli di battaglia” più famosi e di successo.

Middle placement Mobile

La seconda puntata dello spettacolo è andata in scena dal prestigioso Teatro Verdi di Montecatini Terme che trae origine dal vasto ed esilarante repertorio popolare, drammaturgico, canoro, mimico, poetico, parodistico, comico, umano, multiculturale di Gigi Proietti.

Dynamic 1

L’artista sarà accompagnato da un’orchestra, un corpo di ballo e da grandi ospiti del panorama artistico italiano che insieme a lui si esibiranno nei “cavalli di battaglia” del proprio repertorio. La puntata vedrà come ospiti artisti del calibro di Renzo Arbore, Enrico Brignano, Bianca Guaccero, Max Tortora, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli, Neri Marcorè, Lillo e Greg.