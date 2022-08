Spotify sperimenta una nuova funzione: la possibilità di registrare reazioni audio alle playlist musicali

redazione

22 Agosto 2022

Sulla maggior parte delle piattaforme digitali, si possono lasciare commenti di risposta ad un contenuto usufruito: ad esempio, su Facebook o Instagram si può liberamente commentare i post dei propri amici; su TikTok, ci sono i video reaction con cui poter interagire con gli altri utenti, e anche su Youtube è stata recentemente introdotta la stessa funzione.

Dalle ultime indiscrezioni, all’appello non sembra mancare Spotify, la piattaforma più conosciuta per lo streaming musicale.

Presto, infatti sarà disponibile la funzione per cui gli utenti potranno registrare brevi podcast di commento agli album musicali e alle playlist ascoltate. Come viene riportato su Reddit, in pratica verso la fine dell’ascolto della playlist, apparirebbe l’icona di un microfono che chiederebbe di registrare un audio commento, a cui può seguire un veloce editing, attraverso cui si può aggiungere ad esempio una musica di sottofondo.

Attualmente, la funzionalità è in prova per alcuni utenti vietnamiti, e non è detto che questa sperimentazione sia poi allargata a tutti (anche se gli appassionati di tecnologia ben sanno che di solito questi test sono sempre l’anticipo di una successiva estensione). Per il sito di tecnologia TechCrunch, una funzione analoga si starebbe sperimentando anche in Nuova Zelanda.

Intanto, da Spotify non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale.

Di recente, il servizio ha aggiunto la funzionalità Friend Mix, che offre la possibilità nuova musica in modo più social, inoltre solo qualche settimana fa, ha annunciato di aver acquisito Findaway, una piattaforma di streaming audio che dà la possibilità ai suoi utenti di creare e distribuire i propri audiolibri.