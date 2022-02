Barcellona, clamoroso accordo con Spotify: sponsorizzazione da 93 milioni all'anno

Redazione

8 Febbraio 2022

Il colosso della musica in streaming Spotify approda nel mondo del calcio e lo fa in grande stile. Sta per essere ufficializzato l’accordo di sponsorizzazione con il Barcellona, per la clamorosa cifra di 93 milioni l’anno.

L’accordo prevede la sponsorizzazione come main sponsor sulla maglia da gioco, stessa cosa su quella della squadra femminile e su quella d’allenamento. In più, Spotify dovrebbe acquisire i diritti per la sponsorizzazione del Nou Camp. Ossigeno puro per le casse del club di Joan Laporta, che sta soffrendo per una crisi economica di proporzioni preoccupanti.