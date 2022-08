Superquark e Superquark Natura questa sera in onda dalle 21.25 su Rai 1: i temi e gli ospiti delle puntate

globalist

17 Agosto 2022 - 14.59

Proseguono gli appuntamenti in prima serata di Superquark con una puntata inedita. Dopo l’omaggio di sabato scorso nel giorno della morte di Piero Angela il programma torna nella sua consueta collocazione con una nuova puntata di questa edizione. Indubbiamente a pochi giorni dalla sua morte farà effetto rivedere in tv Piero Angela per i tanti fan del giornalista e divulgatore.

L’appuntamento è per stasera alle 21.25 su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Per rivedere le puntate basta andare sul sito di RaiPlay dove i vari servizi sono suddivisi per temi ma anche tra le diverse stagioni del programma. In seconda serata poi il segmento Superquark Natura.

La puntata di stasera di Superquark mercoledì 17 agosto si apre con il documentario L’Uomo del ciclo Un Pianeta Perfetto della BBC. In quest’epoca complessa per il clima, un nemico invisibile è il biossido di Carbonio, o CO2. Infatti quasi tutte le attività moderne lo producono bruciando combustibili fossi. Questo gas intrappola il calore del Sole e fa innalzare le temperature globali. E questo destabilizza una delle forze vitali del pianeta: il tempo atmosferico.

Ogni grado in più genera fenomeni estremi e colpisce l’equilibrio della terra ma anche della nostra società. Cosa si può fare? Bisogna invertire questi meccanismi, a livello globale. Investire in tecnologie, energie e politiche non inquinanti. Modificare i nostri consumi. Nel servizio di Paolo Magliocco e Giulia De Francovich si spiega quanto faccia bene camminare. E i benefici sono moltissimi, persino per il nostro Dna. Gli esperti spiegano come farlo.

E poi si parla di simulatori e dell’importanza che hanno nella medicina. Paolo Magliocco e Cristina Scardovi sono andati a scoprire come misurare la temperatura del Mar Mediterraneo. Giovanni Carrada e Gianpiero Orsingher approfondiscono la Space Economy e le opportunità delle tecnologie satellitari. Al Politecnico di Zurigo Barbara Gallavotti e Cristina Scardovi sono andate nei laboratori di robotica dove si studia come rendere i droni così intelligenti da capire sempre dove si trovano. Paolo Magliocco con Giulia De Francovich hanno incontrato il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi.

Gli ospiti di Superquark – Tra gli ospiti di Piero Angela in studio: per “Scienza in cucina” la dottoressa Elisabetta Bernardi che parlerà di acosa mangiare per vivere più a lungo; per “Psicologia di una bufala” Massimo Polidoro parlerà di astrologia.

Superquark Natura – Nel segmento di seconda serata Superquark Natura, Piero Angela presenterà il quinto episodio del documentario BBC I Segreti della sopravvivenza, dedicato questa settimana all’importanza della famiglia.