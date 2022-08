Superquark e Superquark Natura in onda stasera dalle 21.20 su Rai 1: ospiti e temi della puntata

globalist

10 Agosto 2022 - 12.41

Continua la divulgazione estiva di Superquark, il programma divulgativo che si muove tra scienza e documentari naturalistici. La serata parte con Superquark, in onda alle 21.20 su Rai 1, e continua poi in seconda serata con Superquark Natura, in onda alle 23.50. Gli episodi saranno trasmessi in streaming su RaiPlay.

I temi di stasera:

La puntata di Superquark di stasera mercoledì 10 agosto 2022 affronterà l’annoso tema della ricerca del partner. Prosegue il viaggio nel gioco della seduzione con i documentari BBC e scopriremo così quelle specie che riescono a sopravvivere nonostante abbiano poche probabilità di successo nel corteggiamento. C’è chi deve cercare un partner dove è impossibile trovarne, altre si devono adattare a un mondo diverso.

Si parla poi della tiroide una ghiandola piccola ma molto importante di cui si conoscono le proprietà ma meno i suoi veri meccanismi di autoregolazione. C’è oggi un progetto tutto italiano per scoprire come funziona. Barbara Bernardini nel suo servizio approfondisce la “scatola nera” della tiroide.

Spazio poi alle mummie di Roccapelago, una conservazione naturale di una parte della comunità tra la seconda metà del ‘500 e il ‘700. Barbara Bernardini spiega come creare nuove molecole, inventare nuovi farmaci con la chimica computazionale. Altro tema è legato all’emergenza delle microplastiche particelle invisibili ad occhio nudo che invadono le acque dei nostri laghi. Marco Visalberghi è andato al lago di Bracciano con i ricercatori.

Barbara Galavotti e Daniela Franco sono andate a Parma, dove i RIS e i ricercatori dell’Università si sono uniti per svelare un antico mistero: le vere cause della morte prematura del grande condottiero Alessandro Farnese.

Gli ospiti di Superquark – Tra gli ospiti di Piero Angela in studio: per “Scienza in cucina” la dottoressa Elisabetta Bernardi che parlerà del trapianto di microbiota con Paola Toscano. Per “Dietro le quinte della storia” il professor Alessandro Barbero racconterà degli animali decorati al valore; per “Psicologia di una bufala” Massimo Polidoro parlerà dell’odio on line.

Superquark Natura – Nel segmento di seconda serata Superquark Natura, Piero Angela presenterà il terzo episodio del documentario BBC I Segreti della sopravvivenza, dedicato questa settimana alle sfide impossibili.