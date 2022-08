"Zona Bianca" questa sera alle 21.20 su Rete 4: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist

8 Agosto 2022 - 12.27

Andrà in onda questa sera alle 21.20su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity Zona Bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

Pubblicate sul profilo Twitter della trasmissione le anticipazioni sugli ospiti invitati: tra gli intervistati ci saranno Antonio Tajani, vicepresidente del Partito Popolare Europeo e vicepresidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia, e Matteo Renzi leader di Italia Viva.