Twitter down, alle 14 ore italiane si è bloccato il social network

14 Luglio 2022 - 14.42

Twitter down, nella settimana più calda della sua storia, il social si è bloccato lasciando a bocca asciutta gli utenti pronti a postare i propri pensieri. Dopo le polemiche seguite al rifiuto di Elon Musk di acquistare Twitter, con la minaccia di cause milionarie, questo pomeriggio è arrivato il blocco.



il sito downdetector evidenzia un picco di segnalazioni di problemi legati a Twitter, inutilizzabile da ogni piattaforma: non è possibile utilizzare il social da app – iOs o android – o da sito web. In base alle segnalazioni raccolte da downdetector, sito specializzato nel monitoraggio di guasti e problemi sulla rete, l’allarme per Twitter è scattato poco prima delle 14, ora italiana.