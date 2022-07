"Top Dieci", questa sera alle 21.25 su Rai1 lo show delle hit parade con Carlo Conti

globalist

1 Luglio 2022 - 11.54

“Top Dieci”, torna questa sera alle 21.25 su Rai 1 il programma condotto da Carlo Conti e dedicato ai gusti degli italiani. Una nuova occasione per giocare sui gusti e sui costumi degli italiani tra passato e presente, nel segno del puro intrattenimento, della memoria, ma anche dell’attualità.

Anche questa settimana due squadre composte ognuna da 3 personaggi noti si affronteranno con l’obiettivo di “stilare” classifiche di ogni genere. Il loro compito sarà di riempire tutte le posizioni di diverse “hit parade” legate alla cultura pop d’Italia: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv agli usi e costumi.

“Top Dieci” sarà un’occasione divertente per scoprire curiosità del passato e del presente del Paese, nel segno della leggerezza e dell’allegria. Non mancheranno ospiti, musicali e non, che saranno protagonisti di una classifica.