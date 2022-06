Anzaldi: "Grave disinformazione al Tg2 diventato il megafono della propaganda di Giorgia Meloni"

globalist

18 Giugno 2022 - 12.15

Grave pagina di disinformazione al Tg2 sul caso del discorso di Giorgia Meloni dal palco del partito estremista spagnolo Vox: il tg di Rai2 è stato ridotto a mero megafono della propaganda di un partito, senza mettere i cittadini nelle condizioni di essere informati. Questo è servizio pubblico pagato con i soldi del canone? Che ne pensano l’Agcom, l’Ordine dei Giornalisti, il Cda Rai, la Fnsi, l’Usigrai, il Cdr?”.

Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, che pubblica il video del servizio andato in onda al Tg2 di ieri sera.

“Il Tg2 ha censurato il discorso-autogol – prosegue Anzaldi – della leader di Fdi, non facendolo né sentire né vedere, poi ha dato conto in maniera incompleta e poco comprensibile delle critiche del segretario del Pd Letta, ma ha invece dato ampio spazio alla controreplica della Meloni, con tanto di immagine video della card propagandistica diffusa dagli account social della leader di Fdi contro il Pd. Un contro-panino mai visto. Davvero l’amministratore delegato Rai Fuortes e il presidente dell’Agcom Lasorella non intendono intervenire?