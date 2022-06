Johnny Depp vs Amber Heard, terzo giorno di riflessione per la giuria: c'è attesa per il verdetto

globalist

1 Giugno 2022 - 17.49

Una giuria della Virginia sta deliberando per il terzo giorno in merito alle richieste di risarcimento per diffamazione di Johnny Depp e Amber Heard. La giuria civile composta da sette persone ha ripreso a deliberare questa mattina dopo aver deliberato per circa nove ore in due giorni.

Depp ha citato in giudizio l’ex moglie per 50 milioni di dollari, accusandola di averlo diffamato con un articolo del 2018 in cui si descriveva come “una figura pubblica che rappresenta l’abuso domestico”. Heard ha presentato una controdenuncia di 100 milioni di dollari contro la star di “Pirati dei Caraibi” dopo che il suo avvocato ha definito le sue accuse una bufala. Ognuno dei due accusa l’altro di aver distrutto la propria carriera.

Le testimonianze durante le sei settimane di processo hanno incluso dettagli scabrosi del loro breve e instabile matrimonio. Heard ha testimoniato che Depp l’ha aggredita fisicamente o sessualmente per più di una dozzina di volte. Depp ha detto di non aver mai colpito la Heard, che lei ha inventato le accuse di abuso e che è stata lei ad aggredirlo fisicamente, più volte.

I giurati dovranno decidere su entrambe le richieste di risarcimento in base al fatto che le dichiarazioni siano state fatte con “dolo effettivo”, cioè sapendo che ciò che stavano dicendo era falso, o agendo con una sconsiderata noncuranza della verità.

Durante l’arringa finale, entrambe le parti hanno detto alla giuria che un verdetto a loro favore avrebbe ridato ai loro clienti la loro vita. Depp non ha aspettato la decisione in Virginia. Ha trascorso gli ultimi giorni sul palco, cantando e suonando la chitarra con Jeff Beck nel Regno Unito.