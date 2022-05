"Don Matteo 13", questa sera alle 21.35 su Rai 1 l'ultima puntata della stagione: le anticipazioni

globalist

26 Maggio 2022 - 11.53

Don Matteo andrà in onda questa sera, alle 21.35 su Rai 1. La decima puntata della fiction targata Rai, segna la fine della tredicesima stagione della fortunata serie, che ha visto in Raoul Bova il nuovo protagonista dopo l’era di Terence Hille. Questa la trama dell’episodio.

Don Massimo nasconde qualcosa. O almeno di questo sono convinti i Carabinieri che indagano sugli strani movimenti del sacerdote e sulle sue recent – i frequentazioni segrete che sembrano coinvolgere una donna proveniente dal suo passato. Cecchini crede ostinatamente alla buona volontà di Don Massimo mentre, per via di un gigantesco equivoco, si trova costretto a organizzare il proprio matrimonio con Elisa. E la confusione non è da meno nella vita di Anna: il ritorno di Sergio ha scompigliato nuovamente le carte e ora più che mai la donna si ritrova divisa tra un futuro con lui e Ines e un futuro lontano da tutti, insieme a Valente.