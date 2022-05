Arriva il premio Pulitzer speciale per i giornalisti ucraini: "Premiato il coraggio"

globalist

9 Maggio 2022

Un segnale di solidarietà, Un premio Pulitzer speciale è stato assegnato ai giornalisti ucraini per il loro “coraggio” nel coprire l’invasione della Russia.

“Nonostante i bombardamenti e l’occupazione, hanno perseverato per fornire una immagine precisa di una realtà terribile”, ha detto Marjorie Miller, la numero uno del board dei riconoscimenti più importanti del giornalismo americano.

Fra i premiati ci sono il Washington Post per la copertura dell’assalto del 6 gennaio e il New York Times per le sue storie sui raid in Siria.