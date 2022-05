globalist

Il giornalista Alexander Nevzorov è oggetto di una richiesta di un mandato d’arresto da parte degli investigatori. Il tribunale Basmanny di Mosca ha registrato questa richiesta.

Il giornalista (designato in Russia come agente dei media stranieri) è chiamato in causa in relazione a un procedimento penale aperto sulla base della legge che punisce la diffusione di cosiddette “notizie false” relative alle attività delle forze armate russe. Lo riporta Interfax