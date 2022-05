Alexander Nevzorov, chi è il giornalista nemico di Putin ospite stasera a Piazzapulita

globalist

12 Maggio 2022 - 19.56

Chi è Aleksandr Glebovich Nevzorov, ospite stasera, giovedì 12 maggio a Piazzapulita: nato il 3 agosto 1958, Leningrado, URSS, è un giornalista, presentatore televisivo, deputato della Duma di Stato di quattro convocazioni.

Alexander Nevzorov è stato è la prima personalità di alto profilo ad essere indagata ai sensi della nuova legislazione in tempo di guerra che la Russia ha adottato. Giornalista e già membro della famigerata Duma di Stato (il Parlamento di Mosca), nei giorni scorsi aveva attaccato le iniziative belliche di Vladimir Putin. E ora ne ha parlato in maniera più estesa nientemeno che per un media americano, ossia ‘Fox News’.

L’azione di Nevzorov che ha scatenato la rabbia del Cremlino sono state dichiarazioni a proposito dell’attacco all’ospedale di Mariupol, in Ucraina. Il giornalista lo ha descritto per quello che è stato, generando rabbia in Russia. “Ha coscientemente pubblicato false informazioni“, ha affermato il Comitato investigativo che lavora per il Cremlino.