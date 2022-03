Anzaldi: "Il Tg1 censura Papa Francesco e le sue parole contro le armi, è senza precedenti"

globalist

25 Marzo 2022

Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario del della commissione di Vigilanza Rai, denuncia che “ieri il Tg1 ha censurato Papa Francesco: nessuno spazio né alle 13.30 né alle 20 alle sue dure parole contro le armi e la guerra. Un caso senza precedenti, mai il tg di Rai1 aveva negato spazio addirittura al Santo Padre, per quanto le sue accuse possano apparire scomode”.

“La Rai, peraltro” continua Anzaldi, “ha addirittura una struttura ad hoc che si chiama Rai Vaticano. Che succede al Tg della Rete ammiraglia Rai?Perché la direttrice Monica Maggioni, giornalista e dirigente esperta del servizio pubblico, non vigila su ciò che va (e non va) in onda?”.

“Sempre ieri” continua il deputato Iv, “si è verificato un altro episodio imbarazzante di cattiva informazione: il servizio del Tg1 su Conte e il presunto spionaggio russo durante il covid non ha mai citato né ‘spie’ né ‘spionaggio’. Impossibile capire di cosa si stesse parlando, a proposito dell’audizione al Copasir dell’ex presidente del Consiglio. Una pagina da manuale della disinformazione. Questa è informazione pubblica?”