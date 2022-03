Anzaldi: "La Rai ha il record mondiale di direttori ma blaterano di taglio agli sprechi"

globalist

18 Marzo 2022 - 15.46

Onorevole Anzaldi, in commissione di Vigilanza lei ha lanciato un duro j’accuse sul ruolo dei partiti in Rai, tra i motivi che bloccano la lotta agli sprechi. “Tutti chiediamo e abbiamo un direttore, un vicedirettore, un caporedattore, per questo non si tagliano le direzioni”. Conferma queste accuse?

“Come potrei non confermare? È l’amara verità. La Rai ha il record mondiale di direzioni, nessuna altra tv ha 7 testate giornalistiche e una pletora infinita di direttori, vicedirettori, caporedattori quasi sempre di indicazione politica. Ogni giorno scopriamo le nomine di nuovi direttori, spesso per accontentare questo o quel partito. Questo amministratore delegato si era presentato in Vigilanza parlando di un buco da 300 milioni da ripianare tagliando gli sprechi, ma a parte lo stop all’edizione notturna della Tgr, che costava 4-5 milioni di euro di straordinari, non abbiamo visto altro”.

Si aspetta altri tagli anche negli altri tg?

“In realtà mi aspettavo che Fuortes desse finalmente applicazione alla direttiva sulla Newsroom unica, già approvata da Vigilanza e Cda ma temuta nel cassetto da anni. Non soltanto farebbe risparmiare 70 milioni annii a regime, ma eliminerebbe anche tutti gli errori e le storture amplificati ad esempio dalla guerra, tra fake news nelle immagini dei servizi, proliferare di collaboratori esterni che fanno i corrispondenti dal fronte, buchi di eventi giornalistici di grande rilevanza come i discorsi di Biden e Putin bucati rispettivamente da Tg1 e Tg2”.