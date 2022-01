Sassoli ricoverato, i No Vax vomitano tutta la loro idiozia: "Sarà stato il vaccino"

globalist

10 Gennaio 2022

Era questione di minuti: la notizia, appena divulgata, che David Sassoli è ricoverato dal 26 dicembre per una grave disfunzione del sistema immunitario ha scatenato i peggiori istinti dei No Vax e ‘mattonari’ (utenti riconoscibili dall’emoticon di un mattoncino nel nickname di Twitter, noti per il loro linguaggio violento da ‘troll’).

David Sassoli non ha il Covid, eppure la sua malattia per i no vax è la prova che i vaccini sono dannosi per la salute. “Allora più vaccini, così il sistema immunitario se ne va a puttane. Più più vaccini più vaccini, nn funziona ma fa niente” scrive Sissi Maria, evidentemente una nota immunologa. Le fa eco Anna, con un “avrà esagerato col booster”.

Ma in mezzo si leggono anche i più cattivi, quelli che augurano il peggio per Sassoli e sognano il crollo dell’Unione Europea: “lui fa parte di questo ingranaggio con la coscienza sporca di gente perbene che ci ha rimesso la vita pertanto il karma faccia il suo percorso. Punto” scrive Giancarlo.

Noi auguriamo al Presidente Sassoli una pronta guarigione e a questi personaggi di mettersi una mano sulla coscienza.

Allora più vaccini, così il sistema immunitario se ne va a puttane. Più più vaccini più vaccini, nn funziona ma fa niente🤡 — Sissi MARIA (@Anita37540410) January 10, 2022

Umanamente mi dispiace e spero guarisca presto (guarirà, per lui le monoclonali o idrossiclorochina c'è) politicamente invece… Insomma una ulteriore prova che sti vaccini, funzionicchiano? — 🇮🇹L'Angelo Sfacciato🇮🇹 (@LFacciato) January 10, 2022