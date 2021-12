Archiviata Carola Rackete, chieste le condanne per i carabinieri di Cucchi: sul Tg2 minimo sindacale alle notizie

globalist

23 Dicembre 2021

Ricordate le campagne contro Carola Rackete, i servizi colpevolisti da Lampedusa e i dettagli, le interviste, gli approfondimenti, gli inviati?

E ricordate il caso Cucchi quando Salvini e la destra tuonavano contro la famiglia visto che si stava cercando di mettere sotto accusa lo Stato per colpa di un ‘tossico’?

Noi ce lo ricordiamo e ce lo ricordiamo bene. Poi accade che Carola Rackete, per la seconda volta, viene dichiarata innocente da tutte le accuse (caso archiviato dal gip) e si dà la notizia in pochi secondi, senza una intervista alla “crucca” insultata e diffamata, o al suo avvocato, o a un rappresentante della Ong a sua volta diffamata, senza un servizio che spieghi delle accuse e del perché sono cadute.

Poi accade che un pm chieda la condanna per otto carabinieri per i depistaggi sulla morte di Stefano Cucchi tra cui un generale e anche in questo caso si dà la notizia in pochi secondi.

Senza un approfondimento, senza una intervista. Per carità la richiesta del pm non è una condanna passata in giudicato ma che una procura chieda la condanna di otto carabinieri non è una cosa attuale.

Ma sappiamo che al Tg2 quando si vuole pompare una notizia la si pompa alla grande. E il resto? Il minimo sindacale. Ma minimo minimo.