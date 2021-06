In onda e in rete il video che mostra la strage del Mottarone: ed è polemica

admpumiddle

A quasi un mese dalla tragedia della funivia del Mottarone sono state rese pubbliche le immagini terribili dell'incidente, dapprima disponibili solo alla Procura, sono state invece mostrate in tv e su internet.

Nel video si vede la cabina che si avvicina alla stazione della funivia del Mottarone e quando già i passeggeri si stavano per alzare si nota la fune traente spezzarsi: all'improvviso la cabina si impenna e inizia a scivolare all'indietro fino al salto nel vuoto trovando nel pilone quasi un trampolino. Così hanno perso la vita le 14 persone che erano a bordo della funivia del Mottarone. Il quindicesimo, il piccolo Eitan, si è salvato forse solo grazie all'ultimo abbraccio del padre.

L'impatto a terra non si vede perché avviene dietro a un rilievo, ma le immagini esclusive diffuse dal Tg3 mostrano che cosa è successo quel maledetto 23 maggio. Le immagini registrate dai carabinieri riprendendo un monitor sono agli atti dell'inchiesta.

Nella inquadratura si vede anche l'addetto alla stazione d'arrivo alzare per un attimo la testa, come a guardare qualcosa che non va. Poi si nota la fune spezzata mentre la cabina scivola senza alcun freno verso valle e l'uomo corre a chiamare i soccorsi. Ma ormai è troppo tardi.

I commenti indignati sui social

Sul sito del @sole24ore

abbiamo deciso di non pubblicare le immagini del video del #Mottarone. Questo è un altro dei (tanti) motivi per i quali amo lavorare in questo giornale.



Adesso spiegatemi, con parole semplici, perché mostrare il video degli ultimi istanti di 14 esseri umani.No perché io non ci arrivo.

Il video della funivia va oltre il diritto di cronaca. C'è un limite alla decenza. Addirittura il Tg3 ci tiene a specificare che in prima fila di vedeva il bimbo. Perché era necessario farci provare un millesimo dell'angoscia che le vittime hanno provato. Incivili.



Esiste un limite tra diritto di cronaca e pornografia del dolore. Oggi è stato superato. Quel video non aggiunge nulla alla notizia, solletica solo le curiosità più basse.



Stanno diffondendo il video della funivia del #mottarone. Non l'ho guardato, non lo guardate. Segnalate questo sciacallaggio. Rispetto per i parenti delle vittime.

Qualcuno mi spieghi, perché non ci arrivo proprio: cosa stracxxxo significa far vedere gli ultimi istanti di vita di 14 persone che precipitano nel vuoto.



Informarci di cosa? Che sono crepati schiantandosi all'interno di una cabina?

Il video pubblicato online sulla tragedia della funivia del #mottarone è uno schiaffo all’etica e alla deontologia professionale giornalistica. Il diritto alla cronaca ha un limite. Che ne è stata dell’etica professionale?! #16giugno