Sanders accusa Kennedy Jr di mettere a rischio la salute degli americani e chiede le sue dimissioni

31 Agosto 2025 - 11.32

Bernie Sanders si è unito alle crescenti richieste pubbliche di dimissioni del segretario alla Salute di Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., dopo il caos che ha investito le agenzie sanitarie statunitensi.

In un editoriale pubblicato sabato sul New York Times, il senatore del Vermont ha accusato Kennedy di “mettere in pericolo la salute del popolo americano, oggi e in futuro”, aggiungendo: “Deve dimettersi”.

Sanders ha sottolineato il licenziamento da parte della Casa Bianca di Susan Monarez, direttrice dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), insieme a quattro alti funzionari che si sono dimessi questa settimana in segno di protesta, dopo che Monarez si era rifiutata di fare da semplice esecutrice delle “politiche pericolose” di Kennedy.

“Nonostante la netta opposizione della comunità medica, il segretario Kennedy ha continuato la sua crociata contro i vaccini e la diffusione di teorie cospirazioniste, più volte smentite dagli esperti scientifici”, ha scritto Sanders. “Ha affermato in modo assurdo che ‘non esiste alcun vaccino sicuro ed efficace’. Chi sostiene queste posizioni? Non certo scienziati o medici credibili. Uno dei suoi cosiddetti ‘esperti’, citato per giustificare le tesi sui vaccini e l’autismo, ha perso la licenza medica e il suo studio è stato ritirato dalla rivista scientifica che lo aveva pubblicato.”

Secondo Sanders, Kennedy “ha costruito una carriera sul seminare sfiducia nei vaccini” e ora, come capo del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, “sta usando la sua autorità per lanciare una vera e propria guerra contro la scienza, la salute pubblica e la verità”.

Il senatore ha avvertito che la campagna di Kennedy potrebbe colpire presto anche il calendario vaccinale infantile, mettendo a rischio la protezione dei bambini contro malattie come morbillo, varicella e poliomielite. “Il pericolo – ha dichiarato – è che malattie quasi debellate grazie a vaccini sicuri ed efficaci tornino a diffondersi, causando enormi danni”.

Sanders ha anche denunciato che l’amministrazione Trump ha di fatto reso più difficile per molti giovani e bambini ottenere il vaccino contro il Covid, creando nuovi ostacoli burocratici e costi più elevati.

Negli ultimi giorni, la Casa Bianca ha dovuto affrontare critiche bipartisan per il licenziamento di Monarez, arrivato in un momento di tagli drastici al budget del CDC e crescenti timori di interferenze politiche.

Intanto, Kennedy ha continuato a diffondere affermazioni mediche e sanitarie controverse, suscitando dure reazioni da parte di esperti e parlamentari. Più di 750 attuali ed ex dipendenti delle agenzie sanitarie federali hanno firmato una lettera definendolo una “minaccia esistenziale per la salute pubblica”, accusandolo di smantellare le infrastrutture sanitarie e diffondere disinformazione pericolosa.

La lettera è arrivata pochi giorni dopo una sparatoria mortale alla sede del CDC di Atlanta, dove un uomo di 30 anni ha aperto il fuoco sparando oltre 180 colpi, uccidendo un agente di polizia prima di togliersi la vita. Secondo il padre, il giovane, affetto da problemi di salute mentale, era stato convinto dalla disinformazione che il vaccino contro il Covid lo stesse facendo ammalare.