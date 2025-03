Scienziati, medici e pazienti in piazza contro i tagli alla ricerca e le politiche anti-scientifiche di Trump

globalist Modifica articolo

8 Marzo 2025 - 16.50

ATF

Ricercatori, medici, pazienti e sostenitori sono scesi in piazza venerdì per difendere quella che definiscono una scienza salvavita, minacciata dall’amministrazione Trump.

A Washington, migliaia di persone si sono radunate per la manifestazione “Stand Up for Science”, con eventi simili organizzati in oltre 30 città degli Stati Uniti. Politici, scienziati, musicisti, medici e pazienti hanno denunciato licenziamenti, tagli ai budget e ai finanziamenti per la ricerca in ambito sanitario, climatico e scientifico nei primi 47 giorni della nuova amministrazione, evidenziando i rischi non solo per il futuro, ma anche per il presente.

“La scienza è sotto attacco negli Stati Uniti”, ha dichiarato Colette Delawalla, dottoranda in psicologia clinica e co-organizzatrice dell’evento. “Non resteremo fermi a guardare”.

Francis Collins, ex direttore del National Institutes of Health e tra i principali artefici della mappatura del genoma umano, ha sottolineato come i tagli minaccino i progressi nella lotta all’Alzheimer, al diabete e al cancro. “Con tutto il potenziale e il momento favorevole che stiamo vivendo, è davvero un periodo difficile”, ha detto Collins, prima di imbracciare la chitarra e intonare una sua canzone.

Emily Whitehead, la prima paziente trattata con la terapia CAR T-cell per un raro tumore, ha raccontato la sua storia: a soli cinque anni era stata indirizzata alle cure palliative, ma il trattamento ha insegnato al suo sistema immunitario a combattere il cancro. Oggi, dopo quasi tredici anni, è completamente guarita. “Sono qui perché la scienza mi ha salvato la vita”, ha dichiarato.

Il raduno si è svolto al Lincoln Memorial, sotto la statua del presidente che nel 1863 istituì la National Academy of Sciences. Tra gli interventi attesi, quelli di esperti in astronomia, genetica e cambiamenti climatici.

“Abbiamo di fronte il governo più aggressivamente anti-scientifico della storia degli Stati Uniti”, ha affermato l’astronomo Phil Plait, accolto dai fischi del pubblico contro l’amministrazione Trump. Molti manifestanti esibivano cartelli con slogan come “La scienza è il vaccino contro l’ignoranza” e “Ci fidiamo delle prove scientifiche”.

Tra gli ospiti, il biologo Premio Nobel Victor Ambros, Bill Nye “The Science Guy”, l’ex capo della NASA Bill Nelson e diversi politici e pazienti, alcuni affetti da malattie rare.

Nelson ha ricordato come la NASA, da 7 milioni di miglia dalla Terra, abbia dimostrato che la scienza può deviare asteroidi potenzialmente distruttivi. Ha anche parlato della sua esperienza nello spazio, descrivendo l’emozione di osservare la Terra dall’alto e il desiderio di proteggere il pianeta.

Le manifestazioni sono state organizzate principalmente da studenti e giovani scienziati, con eventi in tutto il mondo, inclusi oltre 30 raduni in Francia. “I tagli alla ricerca scientifica hanno un impatto globale”, ha sottolineato Delawalla.

A Filadelfia, i manifestanti si sono riuniti davanti al municipio. “Come medico, mi batto per tutti i miei pazienti transgender e non binari, anch’essi presi di mira”, ha dichiarato Cedric Bien-Gund, infettivologo dell’Università della Pennsylvania. “C’è molta paura e silenzio, sia tra i pazienti che tra il personale sanitario. È davvero sconfortante”.