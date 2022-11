Come evitare i problemi di stomaco durante le feste? Ecco alcuni trucchi

globalist Modifica articolo

23 Novembre 2022 - 19.46

Il termine “coma alimentare” viene usato in modo sconsiderato dopo i grandi pasti, ma la frase è più che appropriata dopo una mangiata pesante, durante il periodo delle feste.

A fine novembre, lo stress accumulato durante l’anno crea una tempesta perfetta che spinge le persone a lasciarsi andare in una festa incentrata sul cibo. Con il giusto stato d’animo e qualche buon consiglio, è possibile ridurre al minimo i disagi dovuti alla sovralimentazione.

È buona norma bere molta acqua prima dei pasti abbondanti. In questo modo si evita che l’organismo perda liquidi in altre parti del corpo, con conseguente disidratazione e perdita di energia. Inoltre, l’acqua fornisce una base di sazietà.

Cercate di stare alla larga dalle bibite dietetiche, che contribuiscono al gonfiore, e di evitare troppe bevande alcoliche che possono portare a sovralimentazione, nausea e costipazione dopo un pasto abbondante.

Non esagerare con gli alimenti ricchi di grassi e fibre.

Si può pensare che riempire il piatto di verdure sia una scelta salutare – ed è vero, con moderazione. Ma una quantità eccessiva di fibre, come broccoli, fagioli, cavoletti di Bruxelles e piselli, mette a dura prova l’organismo nella digestione. Lo stesso vale per gli alimenti a base di formaggio.

Per evitare il reflusso gastroesofageo, cercate di preferire i tagli bianchi e magri del tacchino alla carne rossa. Per quanto deliziosi possano essere i pezzetti di pelle croccante e gommosa, anche mantenere questi grassi al minimo aiuterà a prevenire il bruciore di stomaco.

Questo consiglio non è un invito a fare incetta di carboidrati, molti dei quali offrono un valore nutrizionale inferiore a quello degli alimenti ricchi di fibre, nonostante il percorso più facile che hanno per la digestione.

Mangiare in modo consapevole e masticare lentamente.

Non c’è alcun vantaggio per chi mangia in modo vorace. Un eccesso di foga può portare a un forte disagio, diminuendo l’euforia iniziale dovuta al miscuglio di sapori.

L’alimentazione consapevole sottolinea l’importanza di essere coscienti mentre si mangia, prestando attenzione alle sensazioni corporee prima, durante e dopo i pasti. Prestando attenzione a tutti i sensi attivati dal cibo diventa più naturale muoversi con un ritmo sano e fare attenzione alle porzioni. Inoltre, la scelta di determinati alimenti consente di apprezzare maggiormente il pasto nel suo complesso.

È anche una buona idea fare bocconi più piccoli e masticare accuratamente il cibo prima di deglutirlo. Quando il cibo non viene masticato a sufficienza, impiega più tempo a scomporsi e a distendersi nello stomaco, provocando nausea e indigestione. Concentrandosi su ogni boccone e rallentando il ritmo, l’organismo ha più tempo per riconoscere il senso di sazietà, decidendo così in modo più sano quando fermarsi o lasciare spazio per mangiare di più in seguito.

Fate una passeggiata e ritardate il pasto successivo. Il divano potrebbe chiamarvi dopo un pasto abbondante, ma è una buona idea fare una breve passeggiata o cercare di rimanere in piedi per un certo periodo di tempo dopo aver mangiato. Stare in piedi può aiutare a tenere sotto controllo il reflusso acido, grazie alla forza di gravità, e camminare favorisce le prime fasi della digestione.

Quando è ora di andare a letto, un buon trucco è quello di dormire sul lato sinistro. L’anatomia dello stomaco è strutturata in modo da limitare il passaggio dei succhi gastrici, come la pepsina e l’acido cloridrico, nell’esofago. Dormire sulla schiena permette a questi succhi di ristagnare nello stomaco e di raggiungere più facilmente l’esofago, provocando un bruciore di stomaco più acuto.

La sensazione di sovralimentazione è difficile da superare, ma alcuni rimedi naturali possono aiutare il corpo a riprendersi.

L’olio di menta piperita, disponibile in capsule, può ridurre al minimo il gonfiore e il disagio. Può aggravare il bruciore di stomaco se questo è il sintomo principale, ma una volta che questo si è stabilizzato, l’olio di menta piperita aiuterà ad alleviare gli altri problemi, compresa la nausea.

Anche le caramelle, le capsule e il tè allo zenzero possono essere utili per trattare la nausea dopo un pasto abbondante, poiché questa spezia ha proprietà antinfiammatorie che migliorano la digestione. Inoltre, attiva il rilascio di ormoni che regolano la pressione sanguigna, calmando l’organismo.

Gli alimenti facilmente digeribili, come uova, pane tostato, banane, pollo e salsa di mele, possono essere utili per ripristinare i ritmi naturali dell’organismo. Anche i cibi cotti al forno, al vapore e alla griglia sono da preferire a quelli fritti.