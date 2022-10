Oxfam: "Il Covid ha acuito le diseguaglianze tra paesi poveri e paesi ricchi"

globalist Modifica articolo

11 Ottobre 2022 - 16.19

Covid-19, non n siamo usciti migliori. Il covid ha acuito i divari socio-economici in molti paesi, soprattutto «nei contesti più vulnerabili del mondo, dove gli interventi pubblici di contrasto alle disuguaglianze hanno in molti casi mostrato livelli di grave inadeguatezza».

A rivelarlo è il rapporto di Oxfam e development finance international (Dfi), pubblicato in occasione degli annual meetings del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale. Il dossier passa in rassegna le politiche fiscali e del lavoro e alcuni capitoli della spesa pubblica (istruzione, sanità e protezione sociale) in 161 paesi del mondo durante il primo biennio pandemico.

«Nonostante il mondo abbia dovuto affrontare la peggiore crisi sanitaria degli ultimi cent’anni, metà dei paesi a basso e medio-basso reddito ha registrato una contrazione della spesa sanitaria, in rapporto alla spesa pubblica complessiva», si osserva nel documento. «In Giordania, ad esempio, il calo è stato del 20%. Quasi la metà di tutti i paesi esaminati (77) sono stati interessati da tagli alla spesa sociale e il 70% dei paesi ha ridotto la propria spesa per l’istruzione.

Mentre la povertà lavorativa ha raggiunto livelli record e oggi l’impennata dell’inflazione erode il potere d’acquisto dei lavoratori: «Due terzi dei paesi analizzati non hanno incrementato i salari minimi nel biennio 2020-2021», dichiara Oxfam. Nei paesi in via di sviluppo come la Nigeria il salario minimo legale non è stato aggiornato da prima dello scoppio della pandemia. Anche in economie avanzate come gli Stati Uniti il livello del salario minimo federale è rimasto invariato dal 2009.