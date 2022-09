L'immunologo Clerici: "Mascherine, vaccini e green pass ci hanno permesso di uscire dalla pandemia"

globalist Modifica articolo

27 Settembre 2022 - 16.33

Mario Clerici, docente di immunologia dell’università degli Studi di Milano e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi, ha parlato con l’AdnKronos della gestione dell’ultima fase dell’emergenza Covid.

«Durante la pandemia, nei 2 anni che abbiamo trascorso, la `santissima trinità´ mascherine-vaccino-Green pass è quella che ci ha permesso di venirne fuori. Grazie a questi tre presidi ne stiamo uscendo. Adesso la pandemia sta praticamente finendo. Stiamo entrando in una fase endemica e quindi non c’è bisogno di queste misure estreme. La gestione dell’endemia sarà simile a quella delle influenze che arrivano ogni anno. Magari ci vaccineremo, magari no. Questo futuro Governo quindi ha la fortuna di entrare in carica nell’attimo in cui l’emergenza pandemica è finita. Il modello Speranza certamente non è più da applicare, perché è cambiata la situazione».

«Ma se fossimo ancora in pandemia, sì che bisognerebbe mantenere quelle misure estreme che ci hanno permesso di venirne fuori», osserva all’Adnkronos Salute, spiegando cosa si aspetta dal prossimo Esecutivo che nascerà sulla scia dell’esito elettorale che ha visto affermarsi Fdi e la sua leader Giorgia Meloni. Quest’ultima non ha mai nascosto di non voler applicare il modello Speranza. «Adesso quelle misure però non servono. E comunque, per essere stati il primo Paese occidentale ad essere aggredito da questo virus, non è stata gestita male la pandemia. Anzi, dal generale Francesco Paolo Figliuolo in poi, a mio avviso, possiamo dire che è stata un’operazione di sanità pubblica fantastica, che non poteva essere fatta in un modo più valido», fa notare Clerici.