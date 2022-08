Meteo, stelle cadenti e piogge: cosa ci aspetta fino a ferragosto?

globalist

10 Agosto 2022 - 10.20

Stanotte è la notte delle stelle. In molti saranno con il naso all’insù a sperare di scorgere una stella cadente o “lacrima di San Lorenzo”, ma per meglio dire una delle Perseidi, ovvero una delle meteore appartenenti allo sciame meteorico che la Terra attraversa in questo periodo dell’anno.

Questo sciame meteorico, un insieme di detriti e frammenti di roccia, viene periodicamente ‘lasciato’ dalla gigantesca cometa Swift-Tuttle: l’abbondante quantità di polveri e particelle di ghiaccio, a contatto con l’atmosfera della Terra, si incendia e genera l’effetto ‘Stelle Cadenti’.

La leggenda popolare più famosa racconta poi che le Perseidi sono le lacrime di San Lorenzo, versate dal Santo durante il suo martirio: da qui nasce anche la tradizione di esprimere un desiderio, nella speranza che Lorenzo ci aiuti a realizzarlo.

Insidie all’orizzonte – Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it, prevede molte insidie all’orizzonte: nelle prossime ore una ‘goccia fredda’ dai Balcani provocherà ancora instabilità diffusa al Centro-Sud con acquazzoni tra Basso Lazio e Sicilia, in particolare lungo il versante tirrenico. Stanotte poi le nubi si saranno quasi ovunque diradate e permetteranno la visione delle stelle cadenti; ma a quel punto la Luna quasi Piena nasconderà parte dello spettacolo a causa della sua forte luminosità: addirittura il 12 agosto alle 03:35 arriverà l’ultima Superluna dell’anno, la ‘Luna dello Storione’, più brillante e più grande del solito.

Il primo desiderio sarà quindi vedere, nonostante il cielo un po’ troppo luminoso, almeno una stella cadente: sarà un desiderio sulla fiducia, prima ancora di vedere la stella cadente. Il secondo quello di fermare il lento graduale cedimento dell’alta pressione: abbiamo avuto 3 mesi di sole, cieli azzurri e caldo africano e, ora che ci avviciniamo a Ferragosto, il tempo si guasta?

Ferragosto bagnato – Purtroppo sembra di sì, avremo frequenti acquazzoni pomeridiani per gran parte di questa settimana e poi, per Ferragosto, arriverà la minaccia ‘Fantasma Atlantico’: dopo mesi di assenza, senza una benché minima perturbazione oceanica, potrebbe arrivare, proprio nel giorno delle grigliate e dei gavettoni, un fronte perturbato dalla Francia con piogge anche intense ad iniziare dal Nord-Ovest.

Nel dettaglio

Mercoledì 10 – Al Nord: irregolarmente nuvoloso, meno caldo. Al Centro: temporali pomeridiani sul Lazio, soleggiato altrove. Al Sud: forti temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Giovedì 11 – Al Nord: cielo a tratti nuvoloso. Al Centro: meno caldo, temporali ancora sul Lazio, e poi in Sardegna. Al Sud: instabile su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia con temporali.

Venerdì 12 – Al Nord: tempo instabile al Nordest, localmente altrove. Al Centro: variabile, qualche acquazzone sull’Appennino e dal pomeriggio anche in pianura. Al Sud: maltempo con acquazzoni e temporali diffusi, in particolare nel pomeriggio.

Tendenza – Weekend con temporali al Centro-Sud sabato e prevalenza di sole domenica. Ferragosto instabile al Nord e sull’Alta Toscana, prevalenza di sole e caldo altrove.