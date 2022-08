Gli Stati Uniti hanno dichiarato il vaiolo delle scimmie un'urgenza sanitaria

globalist

4 Agosto 2022 - 22.02

Preroll

La storia non va sottovalutata. Gli Stati Uniti hanno dichiarato l’epidemia di vaiolo delle scimmie un’urgenza sanitaria, decisione che permetterà di sbloccare dei fondi federali, facilitare la raccolta dei dati e dispiegare un maggior numero di mezzi per la lotta alla malattia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Siamo pronti a rafforzare la nostra risposta e chiediamo a tutti gli americani di prendere sul serio la malattia e ad aiutarci a lottare contro il virus” ha dichiarato il Segretario alla Sanità, Xavier Becerra.

Middle placement Mobile

L’epidemia ha provocato fino ad ora cinque vittime nel mondo (esclusa l’Africa), di cui due in Spagna e una in India, Brasile e Perù; l’Organizzazione mondiale della sanità da parte sua ha dichiarato la malattia una emergenza sanitaria internazionale, anche per velocizzare lo sviluppo di un vaccino ad hoc.

Dynamic 1

Il “monkeypox” è diffuso soprattutto fra i primati africani ma può trasmettersi agli esseri umani sia per contatto diretto con gli animali che da persona a persona.