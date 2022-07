Covid-19: 49.571 nuovi casi e altri 121 morti

globalist

Calano i casi di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono 49.571 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 290.013 tamponi processati. In calo il tasso di positività al 17,1% (-2,1%). I decessi sono stati 121, per un totale da inizio pandemia che arriva a 172.003. I guariti odierni sono 86.714. Calano le terapie intensive (-18) e i ricoveri nei reparti ordinari (-166).

Oltre 86mila guariti nelle ultime 24 ore – Sono 86.714 le persone guarite in Italia nelle ultime 24 ore dopo essere risultate positive al covid. È quanto si legge nel bollettino giornaliero del ministero della Salute.