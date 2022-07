Covid-19, altri 253 morti e più terapie intensive: ma guai a parlare di mascherine

globalist

26 Luglio 2022 - 17.43

La pandemia avanza ma l’ordine di scuderia è di ignorarla e di non calcare nemmeno troppo la mano sulle mascherine.

In Italia ci sono 88.221 nuovi casi di coronavirus a fronte di 446.718 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 23.699 con 122.550 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 253 decessi (contro i 104 di lunedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 171.232. In terapia intensiva sono ricoverati 434 pazienti (+8) mentre i guariti sono 107.347.

Tasso di positività al 19,7% (in leggero aumento rispetto al 19,3% del giorno prima).

I dati – Il numero totali dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari è 11.124 (+43 rispetto al giorno prima), secondo il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 61. In isolamento domiciliare ci sono 1.383.875 pazienti mentre gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 1.395.433. Il numero totale di casi dall’inizio dell’emergenza sale a 20.772.833.