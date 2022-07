Caldo record, tregua fino al weekend poi le temperature tornano a salire

globalist

11 Luglio 2022 - 15.15

Preroll

Il caldo record degli scorsi giorni ha dato tregua, l’inizio di settimana sarà con tempo in generale stabile e soleggiato, ma senza il caldo eccessivo di una settimana fa.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Non andrà altrettanto bene ad altre zone del nostro continente, perché l’alta pressione di matrice africana stringerà comunque la sua morsa su diversi stati, e in particolare Spagna e Francia, favorendo in queste regioni temperature vicine alla soglia dei 45 gradi (in Spagna previsti 45 gradi a Cordoba, 43 a Saragozza; in Francia 40 gradi a Tolosa e Bordeaux, mentre Parigi potrebbe superare i 35 gradi).

Middle placement Mobile

Poi, nella seconda parte della settimana, l’Anticiclone Nord-Africano tornerà purtroppo ad allungarsi con decisione anche sull’Italia, causando così un nuovo aumento delle temperature e l’avvio di un’altra ondata di calore, con il caldo che diventerà particolarmente intenso soprattutto nel weekend.

Dynamic 1

Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvole in più solo sul versante adriatico. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose: possibili isolati temporali su Alpi e Appennino Centrale; in serata qualche temporale anche lungo le coste di Romagna e Marche.

Temperature massime con poche variazioni e vicine ai valori medi stagionali, quasi dappertutto comprese fra 27 e 33 gradi. Moderati venti di Tramontana sullo Ionio, altrove venti per lo più deboli.Temperature massime con poche variazioni e vicine ai valori medi stagionali, quasi dappertutto comprese fra 27 e 33 gradi. Moderati venti di Tramontana sullo Ionio, altrove venti per lo più deboli.

Dynamic 2

Al mattino alternanza tra sole e nuvole al Nord, comunque senza piogge; soleggiato altrove. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone interne del Centro-Sud, con la formazione di isolati temporali sull’Appennino. Temperature massime senza grosse variazioni e vicine alla norma, per lo più comprese fra 27 e 33 gradi con qualche punta fino a 34 gradi.