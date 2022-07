Onu, il report sulla fame nel mondo: "Ne soffrono 46 milioni di persone più dell'anno scorso"

globalist

6 Luglio 2022 - 16.08

Sono 828 milioni nel 2021 le persone che soffrono la fame a livello mondiale, ossia circa 46 milioni in più dal 2020 e 150 milioni in più dallo scoppio della pandemia di COVID-19: è quanto emerge dal rapporto delle Nazioni Unite 2022, “Lo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo», presentato oggi a New York.

Secondo il rapporto il mondo si sta allontanando dall’obiettivo di sconfiggere entro il 2030 fame, insicurezza alimentare e malnutrizione in tutte le sue forme. Si prevede che nel 2030, quasi 670 milioni di persone (8% della popolazione mondiale) soffriranno ancora la fame.